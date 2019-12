Jan Willem Zwart: Desimber 2019

Kollum

Moarns is it kâld en leit der ryp op de deade brune planten yn de tún. De dagen binne koart en hast eltsenien is binnendoarren warber mei Kryst. It heart in famyljefeest te wêzen. Gesellich allegearre ûnder de plestik krystbeam. De dagen foarôfgeand oan de krystdagen ferskine der reklamekrantsjes mei foto’s mei dêrop in waarme kachel, kearskes, iten en gesellichheid. In djoere moanne, wurdt der sein!

Wat is it bygelyks noflik om just dizze dagen troch de tún te rinnen en om gewoan wat om te pielen. Snoeiwurk, blêden opfeie en opromje. Sûn waar, sei ús mem altyd. It sûne waar en de koarte dagen bringe my by dit soarte pielwurk fansels ek by in soarte fan refleksje op it ôfrûne jier. Myn gedachten fleane hinne en wer. Wat der yn de natuer bard is, stikstofdiskusjes, de wrâld, mei mysels, myn húshâlding, famylje en freonen. Gedachten geane út nei minsken dy’t ferstoarn binne, nei kunde dy’t út byld rekke is, nei nij gelok en sa saw at. Gedachten en refleksje.

Ynienen falt myn each op in hiel lyts wyt blomke yn de rûchte fan de tún. Ik ken dat blomke! It is de krystroas. Letter, by de waarme kofje yn ’e hûs, sykje ik dochs wat op oer dat moaie wite blomke yn ús tún.

De Krystroas. Helleboris orientalis. Der binne hiel wat farianten en soarten dy’t fan desimber ôf al yn ’e bloei steane. Ien fan myn boeken beskriuwt de namme fan dy plant op in foar my pakkende wize.

“Doe’t de hoeders hearden fan de ingels dat der in berntsje berne wie, ûndernamen se in reis dêrhinne. Ien fan harren hie in blom meinommen mei beikes deroan. Underweis kamen se ferskate bisten tsjin. In iikhoarnstje, in fûgel en in mûs. De hoeder hat alle bisten in beike jûn. Doe’t se by it bern yn de stal oankamen wie de wite blom hielendal fertard en slop. Der wiene ûnderwilens ek al oare besiten. De Wizen út it easten hiene goud, wijreek en mirre meinommen. It Berntsje wist mei syn hantsjes fuort de wite blom te pakken. De blom waard daalks wer stevich en moai. Sûnt dat momint wurdt dizze túnplant krystroas neamd. Moai wyt en sûnder beikes. De fûgels, de iikhoarntsje en de mûs witte werom.”

Stilstean yn de eigen tún, stilstean en ferwûnderje mei of sûnder reklamebledsjes, mei of sûnder famylje, mei of sûnder in plestik krystbeam. Weromsjen. As jo dat mei oandacht dogge, mei oandacht libje, dan is it altyd goed en wurdt it nei de Kryst fansels ljochter en ljochter.

Noflike dagen tawinske.