Italianen meie thús in bytsje kannabis tylje

Italianen meie thús op lytse skaal kannabis tylje. Dat folget út in útspraak fan it heechgerjochtshôf yn Rome yn in saak dy’t oanspand wie troch in 29-jierrige man út Napels.

De Napolitaan hie twa kannabisplantsjes yn ’e hûs en waard dêrfoar troch legere rjochters feroardiele ta in jier sel. Dêrop stapte er nei it heechgerjochtshôf, ûnder oare mei’t rjochtbanken yn dit soarte fan saken faak tsjinstridich oardielje. It hôf seit no dat op it ferbod op thús tyljen in útsûndering makke wurde moat, nammentlik foar minsken dy’t it op lytse skaal en foar eigen gebrûk dogge. Om hoefolle planten it giet, is noch net dúdlik. It wiidweidige fonnis fan it hôf wurdt pas oer wiken of sels moannen publisearre.

Yn ’e polityk laat it arrest ta ferdieldheid. Senator Mantero fan de Fiifstjerrebeweging, dy’t yn it regear sit, ferwolkommet de útspraak en seit dat er no ek de legalisearring fan it brûken fan kannabis regelje wol. Opposysjelieder Salvini fan Lega is minder te sprekken oer de útspraak. “Ferdôvjende middels feroarsaakje lijen”, seit er yn in reaksje. “Wy moatte se net sels kweekje of ferkeapje yn winkels.”