It NBE iepenet it Beethovenjier mei it Nijjierskonsert

It Nederlânsk Blazers Ensemble (NBE) iepenet it Beethovenjier feestlik mei it tradisjonele Nijjierskonsert yn it Konsertgebou yn Amsterdam.

Mei it tema ‘Roll over Beethoven’ fiert it NBE op de earste dei fan it Beethovenjier de 250e jierdei fan dy komponist. Beethovens ferneamde ‘Ode to the Joy’ op tekst fan Friedrich Schiller spilet de haadrol. Spesjaal foar it Nijjierskonsert hat it NBE in koar gearstald mei sjongers út alle wynstreken en dêrneist ferlient Consensus Vocalis ek syn meiwurking.

Fanwege enoarme belangstelling spylje de blazers it konsert de middeis twa kear, om 14.00 en om 17.00 oere. Beide konserten binne útferkocht. It Nijjierskonsert wurdt op telefyzje útstjoerd op 1 jannewaris om 18.55 op NPO2 troch BNNVARA.

It wurdt – lykas wenst fan it NBE – in ferrassend muzikaal spektakel, mei meiwurking fan û.o. Giorgos Xylouris, en syn soannen Nikos en Adonis Xylouris. De blazers spylje neist Beethoven wurken fan ûnder oare Georg Friedrich Händel, Jean-Philippe Rameau en ek nij wurk fan Nederlânske komponisten wêrûnder Martin Fondse (winner Boy Edgarpriis) en Julian Schneemann.

Krekt as alle jierren stean de winners fan de jierlikse komposysjewedstriid fan it NBE op it poadium om harren selsskreaune stik mei it NBE te spyljen. Kinderen voor Kinderen-presintator Ridder van Kooten hâldt in fraachpetear mei de jonge komponisten. De trije lokkigen binne Duco Akkerman (18) út Boekelo, Casper Jeukendrup (16) út Velp en Sietse Verstege (17) út De Haach. Casper Jeukendrup wurdt by it Nijjierskonsert begelaat troch syn bruorkes Julian en Valentijn.

31 desimber 15.00 oere: De Generale yn it Konsertgebou (útferkocht).

1 jannewaris 14.00 en 17.00 oere: It Nijjierskonsert yn it Konsertgebou (útferkocht).

It Nijjierskonsert wurdt troch BNNVARA útstjoerd op 1 jannewaris om 18.55 oere op NPO2.