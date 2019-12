It Bilt yn byld

De streek It Bilt yn doarpsgesichten, lânskippen, portretten en de taal… Yn harren boek Mooie Plaatsys registrearren fotograaf Baukje Venema en sjoernalist Gitte Brugman de wichtichste skaaimerken fan dat bysûndere gebiet. In part fan de foto’s is makke mei âlderwetske kamera’s. Foar De Lawei Byldzjende Keunst rjochten se in mearsidige eksposysje yn oer harren Biltske projekt.

Venema wennet al goed tritich jier net mear op It Bilt, mar fielt har noch hieltyd sterk ferbûn mei har bertedoarp Aldebiltsyl. Hja gie mei har kamera’s op ’n paad om te efterheljen wêrom’t hja sa ferknotte wie oan it gebiet. Brugman, fan hûs út sosjaal-histoarikus, woe witte hoe’t minsken it ûnderfine om sa ôfhandich te wenjen. Hja moeten inoar en besleaten harren projekten te kombinearjen.

Boekútjefte wurdt eksposysje

De gearwurking resultearre yn de fjouwerdielige boekútjefte Mooie Plaatsys. De ôfsûnderlike dielen gean oer de fjouwer haadûnderwerpen: it doarp Aldebiltsyl, it lânskip, de minsken en de taal. Al dy fjouwer aspekten binne fertaald nei in eksposysje. De bylden binne te sjen fia diaprojeksjes, in film mei lûdfragminten – makke yn gearwurking mei Tresoar – en útfergrutte foto’s oan de muorre.

Der is ek in kamera obskura boud. Dêrmei kinne besikers sjen hoe’t de âlde pinhole-technyk wurket, dêr’t Venema har ferstille en ‘ferâldere’ lânskipsfoto’s mei makke hat. It is in foarm fan analoge fotografy dêr’t gjin lins by brûkt wurdt. Brugman: “Men kin der fan boppeôf ynsjen en dan sjocht men hoe’t it byld fan bûten omkeard binnenyn te sjen is. Sa kin men ûnderfine hoe’t men sûnder lins dochs fan in kamera sprekke kinne.”

Wurkatelier, rûnlieding en in jûn fol ferhalen en muzyk

Der is in wiidweidich râneprogramma om de eksposysje Mooie Plaatsys hinne. De iepening is op 9 jannewaris fan 17.00 oere ôf troch Gerard de Jong, redakteur en eigener fan De Bildtse Post. Belangstellenden kinne yntekenje op in jûnsmiel nei ôfrin fan de iepening. Gitte Brugman fersoarget de rûnlieding op 12 jannewaris. Baukje Venema sil op 2 febrewaris in wurkatelier jaan oer de pinhole-technyk. En op tongersdei 23 jannewaris is in jûn mei ferhalen, muzyk en gedichten yn it Wâldfrysk, Stellingwerfsk en Biltsk troch Nyk de Vries, dichter fan Fryslân, Johan Veenstra en Hein Jaap Hilarides.

De eksposysje Mooie Plaatsys is fan 9 jannewaris oant 2 febrewaris te sjen yn De Lawei yn Drachten.