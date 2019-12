In oare wei, mei oare eagen: Frysk boek oer de sykte MS

Op in dei, as Wilma Miedema op har wurk dwaande is mei in folder, giet it net sa’t se wol. Se makket in protte flaters mei typen en de tekstyndieling giet ek hielendal ferkeard. Letter hat se muoite mei it autoriden en thús rint se iderkear by de doar op. Har sicht wurdt hieltyd minder en se wurdt der bang fan.

De húsdokter stjoert har troch nei it sikehûs en fia de eachdokter komt se by de neurolooch terjochte. En dan docht bliken, dat se twa harsenynfarkten hân hat. Binnen in tiidsbestek fan twa jier kriget se in oare diagnoaze: MS.

De skriuwster beskriuwt yn it boek In oare wei, mei oare eagen hoe’t har libben troch de sykte folslein feroare is. It boek is in beskriuwing fan it libben mei de sykte MS. It is in persoanlik ferhaal en tagelyk in neislachwurk oer medikaasje en dieet.Troch har ferhaal te fertellen yn dit boek, hopet se oaren te stypjen dy’t ek mei soksoarte swierrichheden te krijen hawwe.

In oare mei, mei oare eagen is te bestellen by útjouwerij Elikser.