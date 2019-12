Hûs yn Amearika ferkocht foar 150 miljoen

In hûs yn de wyk Bel Air yn Los Angeles is ferkocht foar sa’n 150 miljoen dollar (134 miljoen euro). It giet neffens Amerikaanske media om de heechste ferkeappriis dy’t yn Kalifornië ea foar in hûs betelle is.

De keaper is Lachlan Murdoch, de soan fan mediamagnaat Rupert Murdoch. Hy is no de eigner fan in chateau út 1930, oplutsen út kalkstien en boud yn de Frânske neoklassistyske styl. It hûs beslacht 2300 fjouwerkante meter, hat achttjin sliepkeamers, 24 baaikeamers, in swimbad, in tennisbaan en in prachtich útsjoch oer de Stille Oseaan. Der is in kelder mei 12.000 wynflessen. Om it hûs hinne leit lân fan sa’n 42.000 kante meter. Ald-presidint Ronald Reagan wenne ea yn in bygebou op it bûten.

Besjoch in filmke fan it bûten op YouTube.

Dochs is der in hûs dat noch djoerder is. In ûnbidich hûs yn de wyk Bel Air yn Los Angeles mei de namme ‘The One’ hat in fraachpriis fan mar leafst 500 miljoen dollar (447 miljoen euro). It hûs leit op in heuvel, hat om it hûs hinne in frij útsjoch, fiif swimbaden, in teater, in bowlingbaan en in eigen nachtklup.