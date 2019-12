Houtkachels faak gefaarlik troch ferkearde ynstallaasje

Yn Nederlân binne de lêste pear jier hûnderten brannen ûntstien troch ûnfeilige houtkachels. Dat docht it telefyzjeprogramma Kassa te witten. Dat basearret him op ûndersiken fan de brânwacht yn Fryslân, Grinslân en Drinte.

It giet om saneamde pelletkachels, dy’t yn prinsipe gaadlik binne om allegear soarten hout en houtpulp te ferbaarnen. Om’t de oerheid subsydzje jout op it oantugen fan sokke kachels, binne der de lêste jierren tsientûzenen fan kocht.

De brannen hawwe ûnderskate oarsaken. Faak binne se net goed ynstallearre. Sa mei de reekôffier nea horizontaal rinne, mar bart dat soms al. De brânwacht hat dêr yn it ferline ek ferkearde ynformaasje oer jûn. Fierders wurde faak de ferkearde buizen brûkt.

Neffens de foarsitter fan de koepelorganisaasje fan Nederlânske hurd-en-kachelferkeapers Gert Kooij seagen de ferkeapers de risiko’s al foarút doe’t de oankeapsubsyzje yn 2016 ynsteld waard. Syn organisaasje hat de oerheid doe it advys jûn om de subsydzje te ferbinen oan ynstallaasje troch in erkend fakman. Dat is lykwols net dien.