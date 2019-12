Histoarysk rûndeel Rysterbosk wer te sjen

It Fryske Gea hat in histoarysk rûndeel yn de Rysterbosk yn syn histoaryske steat werombrocht. Yn ’e iuwenâlde bosk rint de ‘Middelleane fan it eardere lânhûs Huize Rijs ôf de bosk yn. By de leane lâns rint yn ’e midden in rûndeel dat amper noch werom te kennen wie. It jout no in ynkykje yn de skiednis én… ûnderdak foar bisten yn de bosk.

Opsichter Jan Schram: “Mountainbikers brûkten it rûndeel as in heuvel dêr’t se maklik oerhinne fytse koene. Dêr wiene de wâlen hielendal troch ôfflakke. Om de kontoeren wer sichtber te meitsjen hawwe we fan rûnhout út de omlizzende boskfekken in wâl makke.”

De fekken yn it rûndeel binne opfolle mei boskgrûn. Dêr komme letter lânseigen soarten lykas de salomonssegel en maaieklokjes yn. Dy planten hâlde fan skaad. De paden binne oanfolle mei sân mei it each op in goede ôfwettering. “It gie by dit projekt net allinne om it ferhelpen fan de histoaryske wearde. De holten yn it hout jouwe ek in ideaal ûnderdak oan ynsekten, amfibyen en sûchdieren. Kikkerts en mûzen kinnen hjir prima oerwinterje.”

Status

Yn de santjinde iuw is de Rysterbosk oanlein troch de De Wildts. By it hûs lieten se in bosk mei tún oanlizze. Stefien Smeding, kultuerhistoarysk meiwurker by It Fryske Gea: “De tún is yn earste ynstânsje yn barokstyl oanlein. Letter die hjir ek de Ingelske túnstyl syn yntree. De rûndelen mei de symmetryske patroanen fan leanen joegen de tún status en oriïntaasje. Dat foarme ek de ferbining fan it park mei it lânskip.”

Mear ynformaasje oer it rûndeel yn de Rysterbosk is te finen op: www.itfryskegea.nl/historisch-rondeel-rysterbosk-weer-zichtbaar/

It opknappen is mei mooglik makke troch Stichting De Versterking.

foto’s: © Jan Schram