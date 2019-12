Haachske rjochter: nei froulju sisse is frijheid fan mieningsutering

It is net ferbean om sissende lûden te meitsjen nei froulju dy’t lânsrinne. Soks heart by de frijheid fan mieningsutering. Dat hat it gerjochtshôf yn De Haach tongersdei sein. It hôf spriek in man frij dy’t derfan beskuldige waard.

De man wie oppakt yn Rotterdam. Rotterdam en Amsterdam hawwe in ferbod yn ‘e pleatslike feroardering opnommen op it it sissen nei froulju. It wurdt dêr beskôge as strjityntimidaasje.

De man hat froulju ek tsjin it sin tútsjes op ‘e hannen jûn en harren mei ûnfoech praat lestichfallen. Foar dat lêste wie er troch in eardere rjochter feroardiele ta in boete, mar it gerjochtshôf ferneatige dat oardiel. Neffens de rjochter wie it jaan fan hântuten in gefal fan “fysiek openbaren van gedachten of gevoelens” en dat is neffens it hôf net strafber.

It neisissen fan froulju komt yn ‘e grutte stêden yn Europa en Amearika in soad foar. Faak wurde de froulju dêr’t it om giet in skoft lestichfallen troch manlju dy’t mei harren oprinne of -fytse en opmerkings meitsje. Rotterdam hat twa hanthaveners oansteld om it probleem oan te pakken. Neffens harren binne de dieders fan betinken dat hja neat ferkeards dogge en dat der gjin oare manieren binne om froulju oan te sprekken.

De Belgyske filmmakster Sofie Peeters makke in pear jier lyn in dokumintêre oer it ferskynsel, Une femme de la rue. Hja liet doe sjen dat it neamde hâlden en dragen benammen by leechoplate Noard-Afrikaanske manlju foarkomt. Sjoernalist Hassan Bahara publisearre der yn 2012 in stik oer yn it tydskrift De groene Amsterdammer. Hy beskriuwt dat sawol Marokkaanske as Antilliaanske jonges froulju op dy wize lestichfalle. Neffens de Amerikaanske filmmakster Maddie Hadleigh-West is it in folle breder probleem, dat yn alle etnyske groepen foarkomt. Hja hat der de film War Zone oer makke.