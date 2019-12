Grinslanner kommissaris oer gaswinning: kabinet wie oan it tiidrekken

It regear wie yn 2013 tiid oan it rekken troch nije ûndersiken nei de gefolgen fan gaswinning útfiere te litten. Dat seit René Paas, de kommissaris fan de Kening yn Grinslân. Hy die syn útspraak sneontejûn foar de útfiering fan it toanielstik GAS.

“Ik heb in mijn studietijd geleerd dat een belangrijke functie van het doen van onderzoek tijdwinning is”, sei Paas. Hy seit dat it steatstafersjoch op ‘e minen yn 2012 nei in swiere skok by Huizinge al advisearre hie om de gaswinning te ferminderjen. Ynstee dêrfan liet minister Henk Kamp nije ûndersiken útfiere en waard de gaswining ferhege.

Paas syn krityk slút oan by dy fan minister fan ekonomyske saken Eric Wiebes, dy’t twa moanne lyn sei dat de gaswinning tsien jier te lang trochgien wie. Paas heakke oan syn krityk ta: “Er waren behoorlijk wat belangen om de staatskas te vullen.”