Griene stroom yn Afrika

Hieltyd mear famyljes yn Afrika stappe fan hielendal gjin elektrisiteit oer op griene stroom. Yn Kenia bygelyks sjocht men hieltyd mear sinnepanielen op de dakken fan earme minsken. De sinne laadt harren mobyltsje, radio en telefyzje op.

Kenianen kinne in pakket keapje, mei dêryn neist in sinnepaniel ek fjouwer ljochten, in radio, in kabel dy’t de mobyl oplade kin, in bûslampe en in telefyzje. Hja betelje dêr ien kear 55 euro foar en dêrnei sa’n twa jier lang tachtich eurosint deis. Dêrnei is alles fan harren en de stroom dus fergees. Beteljen giet fia de mobile telefoan. Wurdt in dei net betelle, dan wurde minsken ôfsletten.

In protte Afrikanen brûke noch oaljelampen, mar dat stjonkt en walmet en is net goed foar de sûnens. Hoewol’t der ek elektrisiteitspeallen stean, kieze in protte minsken no foar sinnepanielen. It elektrisiteitsnetwurk is ûnbetrouber, de stroom falt geregeld út. Yn Afrika hawwe neffens rûzing 600 miljoen Afrikanen noch hieltyd gjin stroom.