Gouden Roas foar ‘Het Greenaway Alfabet’

De dokumintêre Het Greenaway Alfabet fan ‘Het Uur van de Wolf’ hat begjin dizze moanne yn Londen in Gouden Roas wûn. Saskia Boddeke regisearre it eigensinnige en tige persoanlike portret fan har man en keunstner Peter Greenaway.

Greenaways libbensbiedwurd is ‘Art is life en life is art’, en no’t er yn ’e winter fan syn libben oankaam is, makket er foar syn sechttjinjierrige dochter Pip – dy’t mei har spontane fragen djip ta Greenaway trochkringt – in alfabet dêr’t syn grutste fassinaasjes yn oan bod komme.

De organisaasje Rose d’Or makke de winners bekend by in searemoanje yn Kings Place dy’t begelaat waard troch komyk Sir Lenny Henry. Het Greenaway Alfabet fersloech de twa oare Nederlânske nominearre dokumintêres yn de kategoary Arts: Dance or Die en Instant Dreams. Dy twa films waarden ferline jier ek yn Het Uur van de Wolf útstjoerd. Dance or Die sleepte yn novimber wol in Ynternasjonale Emmy yn ’e wacht yn New York.

Het Greenaway Alfabet is te besjen op NPO Start. Dance or Die en Instant Dreams binne ek noch online werom te sjen.