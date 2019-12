Gjin Frysktalige ferzje fan plysjeklean

Der sille op ‘e Fryske diken gjin plysjes omstappe mei it wurd plysje op ‘e klean. De unifoarms hâlde it Nederlânske wurd politie. Neffens de ministers Raymond Knops fan ynlânske saken en Ferd Grapperhaus fan justysje en feiligens soe dat betiizjend wurkje.

Neffens de ministers moatte plysjes allegear itselde unifoarm en logo hawwe om misbrûk en betizing foar te kommen. “Een afwijkend uniform en/of politielogo draagt daaraan niet bij”, sei Knops woansdei tsjin de Twadde Keamer. Neffens Knops kin in Fryske tekst ek soargje foar “escalatie in het contact tussen burgers en politieambtenaren”.

Opfallend is dat de maresjausee soms wol gebrûk makket fan unifoarms mei de tekst police derop. Yn 2005 en 2007 hat de Stichting Taalverdediging in proses tsjin de steatssekretaris fan definsje oanspand omdat dy tekst yn in oare taal as it Nederlânsk wie. It argumint foar dy rjochtssaak wie dat de net-Nederlânske tekst betizing feroarsaakje koe. It ministearje fan definsje sei doe lykwols dat de ôfwikende unifoarmtekst better by it ynternasjonale karakter fan de taken fan ‘e maresjausee paste. De rjochters oardielen beide kearen dat hja net oer de saak oardielje mochten.

De saak fan ‘e unifoarms is yn ‘e Twadde Keamer op it aljemint kommen trochdat aksjegroep Sis Tsiis der in pear kear om frege hat.

Yn België binne fjouwer soarten plysje-unifoarms: yn Flaanderen mei politie, yn Walloanië mei police, yn Brussel mei police politie en yn gemeenten oan de taalgrins, ôfhinklik fan de wichtichste taal police politie of politie police. As korpsen inoar helpe, rinne plysjes yn allegear unifoarms faak gewoan trochinoar hinne.