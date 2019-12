Gemeente yn aksje tsjin twadde wenninggebrûk Hylpen

Súdwest-Fryslân treedt hanthavenjend op tsjin alve wenningeigners yn Hylpen. De alve brûke harren huzen yn de stêd as twadde wenning of ferhiere dy foar rekreatyf gebrûk. Dat is yn striid mei de regels.

De alve krije dizze wike in brief wêryn’t de gemeente oanjout dat hja binnen seis wiken stopje moatte mei it ferhieren of mei it brûken fan har hûs as twadde wenning. It giet om in saneamde foaroankundiging lêst ûnder twangsom. Dat betsjut dat de gemeente noch gjin sanksjes opleit. De wenningeigners hawwe no earst de gelegenheid om te reagearjen op it beslút fan de gemeente. As it útdraaie mocht op it oplizzen fan twangsommen, dan kinne dy fariearje fan 750 oant 1500 euro per oertreding, oant in maksimum fan 6000 euro.

It rekreatyf brûken fan wenningen yn Hylpen is in striidpunt yn de stêd. De gemeente naam ferline jier it inisjatyf foar it projekt Leefber Hylpen, dat ek mooglike oplossings betinke moast foar it rekreatyf wenninggebrûk. Mar yn septimber fan dit jier bliek dat de stânpunten fan de belutsen ynwenners te fier útinoar lizze.

Al sûnt oktober 2018 fiere tasichthâlders fan de gemeente kontrôles út yn de stêd. It giet om santjin adressen, wêrfan’t in oantal yn it Beskerme Stedsgesicht. “De kontrôles waarden útfierd op ferskillende dagen en tiidstippen. Sommige adressen binne yn in jier tiid goed tweintich kear besocht”, seit wethâlder Mark de Man. “Yn ferskate gefallen hawwe der petearen west mei de op it adres oanwêzige persoanen. Sa hawwe wy in goed byld krigen fan it gebrûk fan de wenningen.”

Yn fiif gefallen waarden der gjin oertredings fêststeld. Ien wenning naam de gemeente noch gjin stânpunt oer yn. Yn de oare alve gefallen is der sprake fan rekreative ferhier fia populêre ynternetsiden, of as twadde wenninggebrûk troch de eigner sels. “Dat is yn striid mei it bestemmingsplan. Dêrom hawwe wy no maatregels oankundige”, seit De Man. “Boppedat is it goed om te sjen dat der yn de stêd op ’e nij in diskusje op gong kommen is oer de grinzen wêrbinnen’t de stedsbewenners it twadde wenninggebrûk akseptabel fine.”

De wethâlder wiist derop dat it rekreatyf gebrûk ek positive effekten hân hat. “Net allinne troch it toerisme en de ekonomyske ynkomsten dêrfan. Ek troch it tsjingean fan ferkrotting. It wienen krekt minsken fan bûten de stêd dy’t dizze ferkrotte wenningen kochten en opknapten, en se sa foar Hylpen beholden hawwe.”