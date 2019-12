Fyts ’m it nije jier yn! Nijjiersstunt op iisbaan Warkum

O

Op nijjiersdei kriget Warkum wer in nijjiersspektakel. Stichting Buitensporten Workum en de Warkumer iisklup nimme dat op ’e noed, omdat de koartebaanwedstriid fan in jier lyn sa suksesfol wie. Dêr kamen doe mear as trijehûndert taskôgers op ôf.

Dit jier is in nij spektakel betocht: Fyts ’m it nije jier yn! De dielnimmers fytse oer it wetter fan âld nei nij. Der is in smelle baan fan 25 sm breed en 50 meter lang oer de breedte fan de iisbaan makke. Dy baan leit sa’n 10 sm boppe it wetter. Sa liket it krekt as wurdt der oer it wetter fytst. De bedoeling is dat sa stadich mooglik de oare kant berikt wurdt. It is perfoarst gjin hurdfytsen. Der binne orizjinele prizen mei te beheljen.

Meidoggers en taskôgers kinne in protte wille belibje. It begjint om 15.00 oere. Der binne fytsen, mar meidwaan op in eigen fyts dy’t goed tsjin wetter kin, mei ek. Fierder is it saak om wat oan te lûken dat wiet wurde mei.

Opjaan kin troch in mail te stjoeren nei info@ijsclubworkum.nl. Mear ynformaasje is te krijen by Sander Bouma (IJsclub Workum) 06-33954136 en Henriët Kuipers (Stichting Buitensporten) 06-83645752.