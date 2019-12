Fyfde NK FRYSK! op Tresoar

Sneontemiddei waard foar de fyfde kear it offisjele Nederlânsk Kampioenskip FRYSK! holden op Tresoar te Ljouwert (Bûterhoeke 1). FRYSK! is Frysk Damjen, mar dan mei fiif skiven de spiler. Dizze fariant is spesjaal ûntwurpen, mei stipe fan de Provinsje Fryslân, om de drompel foar it tige komplekse Frysk Damjen, de iennichste autochtoane tinksport fan Nederlân, te ferleegjen.

Dy opset wurket goed, sa docht bliken. Yn ’e fariant FRYSK! binne de ôfrûne moannen al fjouwer toernoaien op ynternet holden, mei mear dielnimmers fan bûten Fryslân en sels bûten Nederlân as út Fryslân. Ek wurde der nasjonale kampioenskippen holden yn Tsjechië en Itaalje. Yn Tsjechië waard Petra Dušková kampioen op 16 oktober 2019, en yn Itaalje de tige talintfolle jeugdspiler Andrea Peirano (1 maart 2008!) op 21 desimber 2019.

Petra Dušková en Andrea Peirano binne dêrmei kandidaat foar it Fyfde Offisjele Wrâldkampioenskip FRYSK!, dat holden wurdt op 8 maart 2020 te Frjentsjer. De Nederlânsk Kampioen fan fanmiddei is de tredde kandidaat. De fjirde kandidaat wurdt deselde, dy’t it ynternet-toernoai fan 19 jannewaris 2020 wint, dêr’t allinnich de bêste tolve spilers fan eardere digitale toernoaien oan meidwaan meie. De oare kandidaten krije de gelegenheid om har te pleatsen yn de tinksportwike fan it Fryslân Iepen fan 4 oant en mei 7 maart 2020.