Fulkaan en VERS! Festival presintearje wurkatelier mei Broken Brass

Broken Brass jout op it VERS! Festival yn Snits in presintaasje oer it lûd fan de band. Op sneontemiddei 8 febrewaris wurde (amateur)muzikanten útdage om op in nije manier nei harren ynstrumint te sjen.

By it VERS!-wurkatelier fan Fulkaan sil Broken Brass mei jonge Fryske blazers en slachwurkers in stikmannich brass-komposysjes ynstudearje. De wurksjop is fan 14.00 oant 17.00 oere. De jûns fersoargje de dielnimmers oan it wurkatelier mei Broken Brass de iepening fan it jong talintfestival VERS!.

Wurkatelier

It wurkatelier is gaadlik foar alle koper- en houtblazers, drummers en perkusjonisten. It is útdaagjend foar sawol jongelju as folwoeksenen en jout net allinnich in protte enerzjy en spylwille, mar lit ek romte foar ymprovisaasje, eigen ynbring en kreativiteit. Der wurdt wurke oan (ien fan de) nûmers út it Broken Brass Songbook en dat resultearret úteinlik yn in mienskiplik optreden. It wurkatelier wurdt jûn troch de bandleden fan Broken Brass. Alle dielnimmers wurde begelaat troch in wurksjoplieder fan harren eigen ynstrumint en sjogge mei by de wurksjops oer oare ynstruminten.

Fulkaan

Fulkaan is talintûntwikkelder foar HaFaBra yn Fryslân. Jongelju fine by Fulkaan it hiele jier troch ynspiraasje, kennis en plezierige moetings. By de jierlikse fiifdeiske Summer Academy dogge jonge muzikanten, sjongers, dûnsers en akteurs weardefolle les-, poadium- en libbensûnderfining op. Dêrneist organisearret Fulkaan geregeld projekten, wurkateliers en masterlessen, rjochte op talintûntwikkeling.

Oanmelde is fergees en kin fia it formulier op fulkaan.nl/vers-broken-brass.

Fulkaan is ûnderdiel fan Keunstwurk. Mear ynformaasje oer de projekten is te finen op fulkaan.nl.