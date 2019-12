Fryslân stimt ûnder betingst yn mei lanlike beliedsregels stikstof

De provinsje Fryslân hat ûnder betingst ynstimd mei de foarstelde lanlike beliedsregels. Dy hâlde better rekken mei de belangen fan de Fryske (agraryske) bedriuwen. It úteinlike beslút wachtet op it stânpunt fan it kabinet oer it beweidzjen en bedongjen en de ynfloed dêrfan op de foarstelde beliedsregels. De Fryske beliedsregels gean op syn lêst op 1 febrewaris 2020 yn. Dat betsjut dat de fergunningferliening foarearst net yn gong set wurde kin.

Deputearre Johannes Kramer: “Wy hawwe ferskillende petearen mei de fertsjintwurdigers fan de lânbou, natuer en it bedriuwslibben yn Fryslân fierd. Dat joech ús ynsjoch yn harren noeden, ideeën en winsken foar ûnder oare de regels foar fergunningferliening. De wichtichste punten hawwe wy ynbrocht yn de oerlizzen dy’t wy yn ‘e mande mei oare provinsjes mei it Ryk en IPO fierden. De lanlike regels dy’t dêrút fuortkomme, binne op foar ús wichtige punten oanpast en hifke. Der wurdt oan de winsken dy’t yn Fryslân utere binne, yn ’e mjitte kommen. It stânpunt oer beweidzjen en bedongjen kin lykwols ek fan ynfloed wêze op it ramt oer de fergunningferliening. Dêrom wolle wy earst dat advys ôfwachtsje, ear’t wy definityf ynstimme mei de lanlike line.”

Foarnommen nije regels

De nije beliedsregels hâlde better rekken mei de belangen fan de Fryske (agraryske) bedriuwen. In tal wichtige knyppunten fan de ynlutsen regels binne weinommen. Sa is de keppeling fan fosfaat- en bisterjochten oan ammoniak loslitten. Dêrneist hâlde boeren de stikstofrjochten foar it tal kij dat yn de stâl past (stâlkapasiteit), yn stee fan it tal kij dat yn ‘e stâl stiet. De oare fergunde romte wurdt ynlutsen as de boer de bedriuwsfiering wiziget. Wannear’t in boer ophâldt, mei 70% fan de stikstofromte benuttige wurde. De oare 30% is nedich om derfoar te soargjen dat de delslach fan stikstof net tanimt en komt dus te goede oan de natuer.

Mei allinne it foarnimmen om nije beliedsregels fêst te stellen en de fergunningferliening wer op te starten, sil de delslach fan stikstof op Natura 2000-gebieten net ferminderje. Dêr binne oare maatregels foar nedich dêr’t elkenien oan bydrage moat. Fertsjintwurdigers fan de sektoaren hawwe de winsk útsprutsen om mei-inoar in wurkwize te nei te kommen dy’t op lange termyn bydraacht oan it ferminderjen fan de delslach fan stikstof op Natura 2000-gebieten. De provinsje giet dêrom fierder mei de petearen mei dy sektoaren. De partijen wurde behelle by it mooglik ynstellen fan in drompelwearde en stikstofregistraasje, de gebietsrjochte oanpak en de ambysje foar Fryslân yn 2030.

In soad aktiviteiten stjitte stikstof út. Dat is skealik foar de natuer yn Natura 2000-gebieten. Dêrom is in Wnb-fergunning stikstof foar dy aktiviteiten nedich. Tink oan aktiviteiten as it útwreidzjen fan it feebeslach, it oanlizzen fan diken of it bouwen fan wenten. De nije regels biede in ramt om fergunningoanfragen te beoardieljen.