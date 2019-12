Frysk leare út it Ingelsk of Dútsk wei

Jierrenlang koe men it Frysk inkeld leare troch de wei fan it Hollânsk. Dat is al in jiermennich oan it feroarjen. Ferskate organisaasjes hawwe war dien om ús taal mei oare fiertalen te ûnderrjochtsjen.

De grutste oanbieder is de Afûk, dy’t in saneamde MOOC oanbiedt, in ynternetkursus. Dy is makke yn ‘e kompe mei de Fryske Akademy. De kursus bestiet út Ingelsktalige fideolessen dy’t jûn wurde troch Welmoed Konst, studinte Frysk oan hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert. De kursus is hjir te finen.

De Afûk brûkt nammers net inkeld de Ingelske taal, mar ek de Dútske. Wolter Jetten hat foar de Afûk de Friesischer Sprachkurs skreaun. Dat boek is makke om jin yn selsstúdzje it Frysk eigen te meitsjen. Hjir stiet mear ynformaasje.

De Afûk hat sa’n tsien jier lyn al begjinnerskursussen foar it Frysk makke yn in stikmennich talen, lykas Ingelsk, Dútsk, Sineesk en Russysk. Dy bestiene út saneamde podcasts, lûdsbestantsjes mei lytse lessen. Se binne makke troch Ate Grypstra en Henk Wolf. Se binne hjir te finen. Fan Henk Wolf is dizze wike ek in fideo ferskynd mei Fryske wurden dy’t oerset wurde yn it Ingelsk en Hollânsk. De fideo stiet hjirre.

De Ryksuniversiteit Grins hat ek in Ingelsktalige MOOC makke, presintearre troch Gerbrich de Jong. Dy bestiet út fideo’s en oefeningen. De kursus is mar in diel fan it jier beskikber, sadat de dosinte op fragen fan kursisten reagearje kin. De kursus stiet hjirre.

Wa’t abonnearre is op Instagram, kin op de side Learn Frisian yn it Ingelsk Fryske wurden leare en histoaryske feitsjes oer Fryslân en de Fryske taal lêze. Klik hjir om de side te besjen.