Fotowedstriid yn ramt fan 90 jier Fryske Gea

Op 22 febrewaris 2020 bestiet de feriening It Fryske Gea njoggentich jier. De earste feestlike aktiviteit dizze winter is de fotowedstriid Kiek ’es. Elkenien kin meidwaan.

It Fryske Gea lit de minsken graach fan de natuer genietsje. Dêom binne de goed sechstich terreinen fan de ferienng hast allegear iepen. It Fryske Gea nûget de besikers fan syn natuergebieten út om harren moaiste mominten fan de fjouwer seizoenen mei oaren te dielen. Dat kin troch soks mei in foto fêst te lizzen. Dat kin mei in mobyltsje of mei in profesjoneel tastel. De ynstjoerders sette it sels op it webstee fan It Fryske Gea.

Utstalling

Foar alle seisoenen selektearret in faksjuery de bêste foto’s. It publyk kin dêrút stimme foar it earste, twadde en tredde plak. Ein 2020 komt der in echte eksposysje fan alle útkeazen foto’s. Op www.itfryskegea.nl/kiek-es is alles oer de jubileumaksje te lêzen..

Skiednis

Yn 1930 waard de feriening It Fryske Gea oprjochte. De Fryske natuerskjintme waard yn dy tiid bedrige troch grutskalige ûntginningen. It besef naam ta dat it unike ferskaat fan de Fryske natuer beskerme wurde moast. It begûn njoggentich jier lyn mei ‘de Landweer’ by Bakkefean. No beheart It Fryske Gea goed sechstich natuerreservaten. De feriening wurdt stipe troch mear as 36.000 leden.