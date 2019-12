Ferklearring fan ferbûnens foar it earst yn it Frysk útsprutsen

De frou fan Sjouke Brandinga fan de Tynje komt fan ‘e Filipinen. Dizze wike krige Cielo Brandinga it steatsboargerskip fan Nederlân. Om’t hja net allinne Nederlanner wurdt, mar har ek Friezinne fielt, wie de naturalisaasjeseremoanje op har fersyk yn de Fryske taal.

De seremoanje wie moandei op gemeentehûs fan Opsterlân op ‘e Sweach. It wie net maklik om foarinoar te krijen dat de seremoanje yn it Frysk ferrûn. De famylje Brandinga en de boargemaster fan Opsterlân Ellen van Selm wiene derfan útgien dat soks gjin probleem wêze soe, mei’t it Frysk in offisjele bestjoerstaal is.

De Immigratie- en NaturalisatieDienst makke der lykwols beswier tsjin dat frou Brandinga har ferklearring fan ferbûnens mei Nederlân yn it Frysk útspriek. Troch bemiddeling fan deputearre Johannes Kramer koe it dochs noch regele wurde.

Cielo Brandinga, dy’t fan harsels Palmes hjit, kaam as tweintichjierrige jongfaam nei Fryslân ta om as au pair te wurkjen. Dat wie alve jier lyn. Wilens is hja troud en hawwe hja en har man in soantsje.