Evaluaasje jout oan: Fryske guozzeoanpak wurket

Skea troch guozzen oan boerelân is de lêste twa jier minder wurden. Dat komt ûnder oare trochdat guozzen yntinsiver ferjeid binne nei fûrazjeargebieten. Trochdat de guozzen dêr benammen by-inoar sitte, is de fretskea bûten de fûrazjeargebieten beheind. It liket der wol op dat de foarskriften foar skeataksaasjes yn ‘e takomst mooglik oanpast wurde moatte. Dit docht bliken út ‘e evaluaasje fan de Fryske guozzeoanpak dy’t provinsje Fryslân op fersyk fan Provinsjale Steaten útfiere liet.

De oanpak liket te wurkjen, want de guozzeskea oan boerelân nimt al twa jier efterinoar ôf. Yn dy perioade binne guozzen yntinsiver ferjage nei fûrazjeargebieten. It is mooglik dat ek oare faktoaren meispilen. Bygelyks geunstige groeiomstannichheden en dat der justjes minder guozzen yn Fryslân oerwinteren.

Gersmjittings

Mei mjittings fan gershichtes wurdt berekkene hoe’t oan skea yn boerelân temjitte kaam wurdt. Foar de evaluaasje binne mear mjittings útfierd as gewoanlik. Dizzen litte sjen dat it gers yn ‘e maitiid, nei it fertrek fan de guozzen, fluch groeit. It docht bliken dat op 80% fan ‘e ûndersochte perselen de fretskea troch guozzen op it stuit dat meand wurdt, ynhelle is.

“De taksaasjes binne troch BIJ12 Faunazaken fia de fêststelde foarskriften útfierd. We geane der dêrom fanút dat it terjochte is dat de skeafergoedings útkeard binne,” seit deputearre Johannes Kramer. “It liket der wol op dat de foarskriften foar skeataksaasjes yn ‘e takomst mooglik oanpast wurde moatte. Yn ‘e foarskriften wurdt der bygelyks fan útgien dat skea dy’t yn april mjitten wurdt der noch altyd is as der meand wurdt, yn maaie. De evaluaasje jout no oan dat dit mooglik net it gefal is, om’t it gers wilens in ein groeit. Der wurdt earst ferfolchûndersyk dien, foardat we de taksaasjefoarskriften oanpasse. Fansels sille we hjir danfierer oer prate mei de belutsen partijen.”

Ferfolchûndersyk needsaaklik

De provinsje leit de klam derop dat der fierder ûndersyk fanneden is. Dêryn moat neigien wurde oft de ûndersyksrisseltaten fan ‘e evaluaasje klopje en hokker faktoaren laat hawwe ta dizze ûndersyksútkomsten. Dêrfoar is werhelling fan it ûndersyk op gruttere skeal en yn meardere provinsjes fan belang. Dêrmei kin toetst wurde of de risseltaten dy’t yn Fryslân fûn wurde ek yn oare provinsjes en yn oare (waars)omstannichheden fûn wurde. De provinsje Fryslân hat BIJ12 Faunazaken frege om dit ûndersyk op te pakken.

Salang’t de ûndersiken rinne, feroaret der neat foar grûnbrûkers. Der komme gjin oanpassings yn taksaasjemetoades en der wurdt ek net yn ‘e mjitte kommen. Foar de perioade dêrnei is dat ôfhinklik fan ‘e útkomsten fan de ferfolchûndersiken. Utgongpunt is dat de provinsje foar skea yn reedlikens yn ‘e mitte komt. Der kin yn juridyske sin net yn ‘e mjitte kaam wurde foar skea dy’t der net is.

De evaluaasje fan de guozzeoanpak is oanbean oan Provinsjale Steaten.