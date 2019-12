Eksposysje Gerard Galema en André v.d. Linden by Galery Bax Keunst

Fan 7 desimber 2019 oant en mei 18 jannewaris 2020 is der in nije eksposysje te sjen by Bax Keunst yn Snits. Foar keunstner Van der Linden is it de earste kear dat hy hjir eksposearret. Gerard Galema is al in oantal jierren oan de galery ferbûn.

Gerard Galema (1952) groeide op yn Ljouwert en wennet en wurket yn Wjelsryp. Op de Nationale Schildersschool (Cibab) yn Zwolle kaam er foar it earst mei allerhande streamingen út de keunstskiednis yn oanrekking. Foaral de keunst fan de COBRA-groep makke in soad yndruk op him. Keunstners as Karel Appel en Corneille mar ek Willem de Kooning wienen yn de fyftiger / sechtiger jierren fan de foarige iuw, foarfjochters foar mear kreative frijheid en it “eksperimint” yn de keunst. Lykas harren wol Gerard Galema spontaan en assosjatyf skilderje; dat docht er troch syn deistige yndrukken te transformearjen ta abstrakte bylden dy’t er fêstleit op kanvas. Ek mateajekeunstners lykas Kiefer en Tapies hawwe syn foarkeur.

Mei dit dynamyske spul fan foarm en kleur skept Gerard Galema in kader wêryn’t de taskôger syn fantasy gean litte kin. De komposysjes fan Galema binne ryk oan kleur mar oan ’e oare kant ek dimmen fan aard. Sa is der altyd sprake fan it sykjen nei it grutte gebeart en tagelyk oriïntaasje op in mear minimalistyske ynstek.

‘Op it earste gesicht komme de komposysjes as fanselssprekkend oer, mar by neier besjen falle de ferskate subtile lagen en djipgong op, dy’t sa tekenjend binne foar myn skilderijen. It wurk is spontaan en assosjatyf fan opset, it binne om sa mar te sizzen myn deistige yndrukken dy’t yn abstrahearre foarm fêstlein wurde op doek.

Mei dit dynamyske spul fan foarm en kleur stel ik de taskôger yn de gelegenheid om te genietsjen fan in “kleurryk” oanbod abstrakt ekspresjonistyske skilderijen, dy’t mei soarch en leafde makke binne.’

André van der Linden (1945) wennet en wurket yn Drylts, studearre in skoftke oan de Rijksacademie yn Amsterdam, mar is as byldhouwer autodidakt. Neat is by better besjen sa fanselssprekkend as it yn earste ynstânsje liket. Dat jildt seker ek foar de bylden fan André van der Linden. De keunstner hat ûnderwyls in yndrukwekkende steat fan tsjinst opboud. In soad fan syn bylden hawwe in fêst plak yn de iepenbiere romte krigen.

It wurk fan André van der Linden nûget út ta bespegeling. Hoewol’t de keunstner formele útgongspunten ûntlient oan geometry en stereometry, ûntsnappe syn bylden oan koele berekkening en wetmjittigens. Tafoegings dy’t op it earste gesicht nuver lykje, fungearje as tsjinhingers fan konstruktivistyske eleminten. De bylden ûntliene harren fisuële spanning oan dizze twaliddigens.

Yn syn skulptueren leit de keunstner in fiedingsboaiem foar in dichterlike benadering fan de waarnimbere werklikheid. Hy nimt de frijheid om syn ideeën sa út te wurkjen dat it risseltaat rjocht docht oan it ûnderwerp. De iene kear kin it swiertepunt lizze by figuraasje, wylst in oar byld krekt wer mear nei in abstrakte foarmetaal oerhinget. Sa ûntsteane bylden dy’t letterlik stal jouwe oan minsklike figueren en oan de motiven en driuwfearren dy’t harren yn beweging sette.

De eksposysje duorret oant en mei 18 jannewaris 2020.