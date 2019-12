Swimbad De Kûpe yn Butenpost hat de earste sûne sportkantine yn Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Mei dy ûnderskieding is wethâlder Margreet Jonker tige ynnommen: “De gemeente omearmet dizze sûne kantine en ik hoopje dat der mear sportferienings ynspirearre wurde om it assortimint út te wreidzjen mei sûnere farianten. De sûnere kar moat de maklikste kar wurde.”

Sûne sportkantine

Swimbad De Kûpe is de earste offisjele sûne kantine yn Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de fiifde yn Fryslân. Dat is it resultaat fan in gearwurking tusken de gemeenten, Team:Fit en it swimbad. Mei Team:Fit makket in sportkantine of -akkommodaasje yn in pear ienfâldige stappen it oanbod fan iten sûner, sûnder dat dêr omset foar ynlevere hoecht te wurden.

Swimbadbehearder Maarten Been en syn team hawwe mei de Team:Fit-coach de Kantine-sken dien om yn kaart te bringen wat al goed gie en wêr’t kânsen leinen foar in sûner assortimint. Dêrnei is bepaald hokker produkten oanslaan soene by de besikers en is it assortimint oanpast. Neist it besteande assortimint is der yn ferskate produktgroepen no ek in sûner alternatyf te krijen.

Sûne jongerein, sûne takomst

Team:Fit is ûnderdiel fan JOGG, dêr’t beide gemeenten by oansletten binne. JOGG wurket gear mei bestjoerders, bedriuwen en organisaasjs oan in omjouwing dêr’t bern en jongerein sûn yn opgroeie kinne. Troch oandacht foar sûn iten en drinken, mear bewegen en goed sliepen wurdt sûn opgroeien wer de normaalste saak fan de wrâld.

Mear ynformaasje

Wa’t mear ynformaasje oer in sûne leefomjouwing ynwinne wol, kin kontakt opnimme mei JOGG-regisseur Willemijn Meijer fia telefoannûmer 06 – 31649272 en e-mail w.meijer@ggdfryslan.nl.