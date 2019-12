Dútser rydt fytser oan foar finzenisferbliuw

In Dútske dakleaze dy’t ôfrûne simmer mei opsetsin in fytser oanried om sa in ferbliuw yn de finzenis út te lokjen, is feroardiele ta libbenslang.

Neffens de rjochtbank yn Oldenburg woe de 62-jierrige man, dy’t oan sûkersykte lijt, perfoarst yn de sel telâne komme om fersoarge te wurden en fersekere te wêzen. Om’t er dêrfoar it libben fan in oar op it spul set hat, fertsjinnet er in lange tiid efter de traaljes, is de rjochter fan betinken.

De dakleaze man hie sa’n twa jier mei in auto omriden. Doe’t syn sparjild oprekke, soe er ta syn die besletten hawwe. Yn juny ried er yn ’e omkriten fan Oldenburg mei tachtich kilometer yn ’e oere op in fytser yn. De man fan 48 oerlibbe de klap wûnder boppe wûnder.

De rjochter hat de dakleaze feroardiele foar besykjen ta moard, mei’t er opsetsin en selssucht bewiisd achtet. De foardiele man toande neffens de parserjochter wol wat spyt. Syn takomstige pinsjoenútkearing giet op eigen fersyk nei it slachtoffer.