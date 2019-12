Doutzen Kroes flogget oer iterij

Foar wa’t ûnderstelt dat yn fermiddens fan ferneamde fotomodellen, dy’t fansels harren figuer in bytsje yn de gaten hâlde moatte, net fan lekker iten geniete wurdt, binne de Doutzen Diaries, in troch harsels makke fideorige oer libben en wurkjen fan Doutzen Kroes, nijsgjirrich. Yn de nijste ôflevering (sjoch hjirboppe) giet se, krekt as yn de foarlêste, werom nei har âldershûs yn Eastermar. Doel wie in floch oer opmeitsjen, mar op in stuit beteart dat yn it entûsjast behimmeljen fan in net al te sûn Frysk bakkersprodukt. It blykt dat frou Kroes fan lekker (en likegoed meastentiids sûn) iten en fan itensieden hâldt, lykas út guon eardere ôfleveringen ek al bliken die (sjoch hjirûnder).