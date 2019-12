Dit feroaret allegear yn 2020

Yn 2020 wurde beskate saken makliker of dreger, goedkeaper of djurder – of gewoanwei oars. Hjirûnder in list fan wichtige feroarings dy’t jo te wachtsjen steane.

Jo meie fan healwei maart ôf op Nederlânske sneldiken oerdeis mar hûndert kilometer yn ‘e oere mear ride. De krekte yngongsdatum ferskilt en is ôfhinklik fan hoe fluch oft de nije buorden pleatst wurde kinne. Yn ‘e rin fan maart moat rûnom yn it lân de nije maksimumfaasje fan krêft wurde.

Allegear gemeenten krije yn 2020 miljeusônes, dêr’t fersmoargjende auto’s net mear komme meie. Benammen âlde diselauto’s binne yn in protte gruttere plakken net langer wolkom.

Straffen foar ferkearsoertrêdings wurde swierder. Boeten wurde heger en wa’t gefaarlik rydt, kin in healjier efter de traaljes stoppe wurde.

Yn de streekbussen fan Qbuzz kin men skielk net mear op fingerseinen betelje. Wa’t yn ‘e bus in kaartsje keapet, moat mei de pinpas ôfrekkenje.

Der bliuwe mar twa belestingskiven foar de ynkomstebelesting oer. De measte minsken yn Nederlân sille dêrtroch minder belesting betelje.

Foaral foar fermoargjende diselauto’s wurdt de wegebelesting in stik heger troch de saneamde roettaslach.

De flekswet feroaret wer: yn trije jier tiid meie wurknimmers op syn heechst trije kear in tydlik kontrakt krije. Dêrnei wurdt it tsjinstferbân automatysk foar ûnbeheinde tiid.

De hypoteekrinteôftrek giet omleech fan 49% nei 46%.

Ierdgas wurdt djurder en elektrysk wurdt goedkeaper.

Smoken wurdt gâns djurder: in pakje sigaretten kostet skielk 1,14 euro mear en in pakje sjek 2,85 euro.

Foar mobyl telefoanferkear wurdt yn 2020 it 5G-netwurk yn gebrûk nommen.

Microsoft jout net langer stipe foar it bestjoeringssysteem Windows 7.