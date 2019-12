Demonstrearjende boeren smite fjoerwurk nei moterplysjes

Woansdei wiene der rûnom yn Nederlân wer protestaksjes fan boeren tsjin it stikstofbelied fan ‘e oerheid. Hja rieden mei trekkers oer sneldiken en demonstrearren op allegear plakken. Ien fan dy plakken wie it plein foar it gebou fan de Ljouwerter Krante. Dat soarge foar opûnthâld en argewaasje.

Meiwurkster Rypke de Vries sei tsjin Omrop Fryslân: “It wie jeugd fan in jier as 20. Se setten it spul klem, dat fyn ik allegear bêst. Mar se stiene midden op it paad te pisjen en wit ik wat allegear. En as je se dêrop oansprekke, dan krijst in grutte mûle werom: ‘jo moatte jo puntsje-puntsje hâlde’. Dan is it foar my oer.”

Yn Amersfoort smieten manlju út in buske swier fjoerwurk nei moterplysjes dy’t de demonstranten begelaten. Twa fan harren rekken ferwûne. De dieders binne fêstnommen en wurde beskuldige fan swiere mishanneling. Neffens de plysje wie oan it boerd op ‘e oanhinger efter de bus dúdlik te sjen dat de manlju by de demonstrearjende boeren hearden.