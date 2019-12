Delstutsen jongfeint útgien

Ferline wike berjochte It Nijs oer in stekkerije yn Drachten. Op ‘e Súdkaai yn it haadplak fan ‘e Wâlden hie in jongfeint in knyft yn it weak fan it liif krige. Moandeitemoarn is er ferstoarn.

It wie gâns in trelit: dronken omstanners waarden ferfelend, famylje fan it slachtoffer liet de sikebruorren net gewurde en de plysje moast mei kneppels fanwegen komme. In omstanner hufte in plysje sa hurd op ‘e troanje dat er him de noas briek.

It mantsje wie yn syn sechtjinde doe’t er delstutsen waard. Hy hat yn it sikehûs syn sechtjinde jierdei noch belibbe.

De plysje hat twa opslûpen jonges fan fjirtjin en fyftjin jier oppakt. Hja moatte ynearsten tontsjepoepe.