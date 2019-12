Der is de ôfrûne wiken yn Provinsjale Steaten in soad omtinken jûn oan de takomst fan de Fryske Akademy. Sa’t it no liket binne de grutste problemen op koarte termyn oplost. Dat nimt net wei dat de Ried fan de Fryske Beweging noed hat oer de takomst. Wy hawwe der begin desimber in brief oer skreaun dy’t wy hjirby publisearje.

Oan de leden fan Provinsjale Steaten fan Fryslân

Ljouwert, moandei 9 desimber 2019

Achte Steateleden,

De Ried fan de Fryske Beweging sjocht mei grutte soarch nei de problemen om de Fryske Akademy hinne. Dy problemen binne net fan hjoed of juster.

De Fryske Akademy is sûnt 1990 liearre oan de Keninklike Nederlânske Akademy fan Wittenskippen en dy ferbining kriget yn de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer foar 2019-2023 de neikommende taljochting: “Útgongspunt derby is dat de Fryske Akademy in robúst ynstitút is, dat de takomst treast is, wêrby’t de akademyske noarm en kwaliteit foarop steane en ek tapast ûndersyk dien wurdt mei in mearwearde foar de Fryske taal en kultuer”.

Sa as it no liket, sil yn dy ferhâlding tusken KNAW en FA net in soad feroarje. De FA bliuwt in selsstannige stifting dy’t liearre is oan de KNAW, mar gjin ûnderdiel útmakket fan it ynstitutebestel fan de KNAW. De wittenskiplike fisitaasjes bliuwe sa as se binne. Mei it jild dat yn de provinsjale foarstellen beskikber komt, is de Akademy foar de kommende jierren rêden.

Dat nimt net wei dat de Ried fan de Fryske Beweging soargen hat. Yn it gehiel fan it tal fêste formaasjeplakken fan de FA is de wittenskiplike stêf fierstente lyts. Boppedat is de gemiddelde leeftyd fan de stêf fan fêste wittenskippers 59,5 jier. Wolle de twa wittenskiplike dissiplines taalkunde en skiednis beminske bliuwe, dan sil der op koarte termyn wat barre moatte: mear fêste formaasje en ferjonging. Wy merke noch op dat der by ús witten op dit stuit neat dien wurdt oan Fryske letterkunde. It soe no krekt fan grut belang wêze dat de FA neist ûndersyk nei de Fryske taal, it ûndersyk nei de Fryske literatuer wer in regulier plak jout. De bestudearring fan de Fryske taal en letterkunde oan de FA is yn ús eagen fan grut belang foar de Frisistyk. Der binne in tal wurkferbannen aktyf en der wurde lêzingen organisearre. Om mear te betsjutten foar de Fryske mienskip hat dy maatskiplike funksje fan de Akademy fersterking nedich.

Der binne tal fan organisaasjes dy’t har dwaande hâlde mei de Fryske taal en kultuer: De Afûk, Tresoar, de learare-opliedingen BA en MA fan NHL Stenden, de ôfdieling meartaligens fan it CEDIN, de Fryske Akademy, Mercator en de RUG. De UvA en de universiteit fan Utrecht hawwe elk rûchwei ien dei yn de wike foar Frisistyk.

Nei ús betinken falt der net te ûntkommen oan in diskusje oer de takomst fan de Fryske Taal en Kultuer en it plak dat de boppeneamde organisaasjes en benammen de Fryske Akademy dêryn hawwe moatte. De tiid driuwt. Der sil nei ús betinken op net al te lange tiid kritysk sjoen wurde moatte nei it hiele ynstitutebestel en mooglike gearwurking. Dit mei yn it ljocht fan de komst fan de RUG nei Ljouwert en de posysje dy’t it Frysk op dit stuit hat yn de letterenfakulteiten yn Grins en Ljouwert.

Wy winskje jimme in soad wysheid ta en wy sprekke de winsk út dat de Fryske Akademy in robúst ynstitút bliuwe mei, de takomst treast. Nei ús betinken moat de Fryske Akademy it bonkerak bliuwe fan de Fryske Taal en Kultuer.

Ut namme fan it bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging,

Pier Bergsma, foarsitter

Folkje Koster, skriuwer

Yn CC oan Deputearre Steaten fan Fryslân , Fryske Akademy, Dingtiid en De leden fan de Politike Kommisje fan de Ried fan de Fryske Beweging.