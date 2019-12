De muontsen fan de ekokatedraal

Yn tydskrift De Nije beskriuwt Aant Mulder syn moeting mei in tal ‘folgelingen’ fan Louis le Roy. Dat wie in tekenlearaar, skriuwer en byldhouwer dy’t himsels ‘ekotekt’ neamde. It projekt dat him it meast oan it hert gie en dêr’t lang nei syn dea noch hieltyd oan trochwurke wurdt, is de ekokatedraal yn Mildaam.

Ut it artikel dêroer fan Aant Mulder, dat úteinset op side 5 yn nûmer 1 fan De Nije: “Le Roy krige oanbiedingen foar projekten. Hy hie jild fertsjinje kinnen. It rûn fêst op de betingsten: tekeningen ynleverje en sizze wannear’t it klear is. Le Roy woe altyd dat in plan trochrûn yn de tiid, dat er trochgean koe. Homminga: “Hy sei: Ik kin grûn krije, ik kin jild krije, mar nimmen wol my tiid jaan.” Dêrom kaam der letter in stichting, dy’t de namme TIJD krige, want tiid is altyd it belangrykste. Hy woe trochgean kinne. Dêr hat de namme katedraal mei te krijen. In katedraal bouwe, betsjutte dat der eins altyd trochboud waard. De minsken dy’t begûnen, wisten net hoe’t it einigje soe. Net it bouwurk, mar dat der trochboud wurde koe, dat wie fan belang. It gie him om in soarte fan anonym groepsproses, dêr’t de natuer syn gong wer yn gean koe.”

