Klaas Kikstra (100) is de âldste fytser fan Waadhoeke

Yn novimber 2019 hat de gemeente Waadhoeke in syktocht holden nei de âldste fytser fan Waadhoeke. Dêr kamen in soad reaksjes op! Mar ien persoan sprong der kwa âldens út: Klaas Kikstra út Frjentsjer. Hy is hûndert jier âld mar fytst noch geregeld. Op freed 13 desimber 10.00 oere ferrasten wethâlder Boukje Tol en it Fytsersbûn him mei de Gouden Traper.

Fytse op jins 100ste

Kikstra is noch o sa fitaal. Hy wennet yn in oanleunwente fan Saxenoord. Mar hy makket noch hieltyd fytstochtsjes nei Menaam en Harns. Foarhinne gyng er ek noch op besite yn Alde Leie. Mar dat is him spitigernôch te fier. Faak giet er ek op ’e fyts nei swimbad Bloemketerp, dêr’t er de daaljes fersoarget. Syn geheim? “Net smoke en net drinke”, sa’t er sels seit.

Trochtraapje

De syktocht nei de âldste fytser fan Waadhoeke is holden yn it ramt fan it projekt ‘Trochtraapje’. Dat is in lanlik programma dêr’t gemeenten senioaren yn stimulearje om sa lang en sa feilich mooglik troch te gean mei fytsen. Oar jier binne der yn Waadhoeke noch mear aktiviteiten op it mêd fan Trochtraapje, tink oan fytstochten en leuke wurksjops.

Gouden Traper as wikselbokaal

As âldste fytser fan Waadhoeke wint Kikstra ûnder oare de graach wûne Gouden Traper. Dy wikselbokaal, beskikber steld troch de provinsje, rûlearret tusken de oare Fryske trochtraapgemeenten.

Oare trochtrapers

Kikstra is net de iennige trochtraper yn ’e gemeente. Alle oare nominearre âldste fytsers hawwe in weardebon krigen foar in ûnderhâldsbeurt foar de fyts.