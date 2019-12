De Fryske top 100 op âldjiersdei: elkenien is wolkom

Publyk is dit jier fan herte wolkom by de útstjoering fan de Fryske top 100 op âldjiersdei. Dat is fan 6.00 oant en mei 18.00 oere. Yn it nije konsept wurde fansels de 100 moaiste Fryske platen draaid, mar sjocht Omrop Fryslân ek werom op it ôfrûne jier.

Al mear as tweintich jier stjoert Omrop Fryslân op âldjiersdei de Fryske top 100 út. De hûndert moaiste platen yn it Frysk of in Fryske streektaal, keazen troch it Fryske publyk. Nij is dit jier dat it publyk fan herte wolkom is om dit feestje mei te fieren yn it Mediakafee fan Omrop Fryslân. Dat begjint al om 6.00 oere en giet troch oant 18.00 oere. Yn de útstjoering sil Rolling Home optrede. Dat folkkoar bestiet 25 jier en stiet foar de tweintichste kear yn de Fryske top 100, en hast altyd yn de top 10.

Aldjiersdei is net allinnich de dei fan de Fryske muzyk, mar ek fan fjoerwurk keapjen, karbidsjitten en oaljekoeken bakken. Omrop Fryslân sil dy dei op syk nei de alderlekkerste thúsbakte oaljekoek fan Fryslân. Thúsbakkers kinne mei de meast slagge bol nei de Omrop komme en him beoardielje litte troch de sjuery. Wa’t de lekkerste oaljebol bringt, kriget oan de ein fan de dei de ‘Fryske top 100 oaljekoekebakkersbokaal’.

It belooft in smûk en sfearfol programma te wurden, want de omrop draait net allinnich de moaiste muzyk, der wurde ek ferskillende gasten útnûge om op it jier werom te sjen. Fan de kontenerramp op de Waadsee oant boereprotesten en fan blokkearfriezen foar de rjochter oant de swimalvestêdetocht fan Maarten van der Weijden: yn 2019 barde der genôch om oer te praten.

Stimme op de Fryske top 100 kin noch oant en mei Twadde Krystdei fia Frysketop100.nl. Dy dei sit fan 13.00 oant 18.00 oere in telefoanteam fan bekende Friezen klear om de lêste top 5’en op te skriuwen. Dêrneist sille Jaap Louwes, Adri de Boer en Vocal Roses live optrede.