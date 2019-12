Carles Puigdemont stiet foar drege kar nei útspraak rjochter

Carles Puigdemont, de Katalaanske presidint yn ballingskip, mei yn Europa frij reizgje sûnder it risiko te rinnen dat er oppakt wurdt. Dat folget neffens syn abbekaten út de útspraak dy’t it Europeesk Gerjochtshôf hjoed dien hat oer fise-presidint Oriol Junqueras.

Yn prinsipe hat Puigdemont dus ek it rjocht om nei Kataloanië ta te reizgjen. Oant no ta hat er dat net dien, om’t justysje yn Spanje him arrestearje wol foar syn rol yn de organisaasje fan it ûnôfhinklikheidsreferindum fan 2017.

Syn abbekaten riede him lykwols ôf om nei Spanje ta. In reis nei buorlân Frankryk achtsje hja ek net tûk, om’t beide lannen it net begrepen hawwe op regionale ûnôfhinklikheidsbewegings. De abbekaten binne der net gerêst op dat hja Puigdemont gewurde litte.

As Puigdemont dochs nei Kataloanië reizget en him dêr op ‘e nij kieze lit as folksfertsjintwurdiger of as presidint, dan hat er in probleem. Hy kin dan nammentlik allinnich beneamd wurde as er syn lidmaatskip fan it Europeesk parlemint opsein hat. Dan rekket er syn parlemintêre ûnskeinberens kwyt en kin er arrestearre wurde. It is net bekend oft er dat risiko oangean wol.