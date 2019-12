Breeuwsma en Van Ruijven ferdigenje titels by KPN NK Shorttrack 2020 (4-5 januari)

Ljouwert is yn it wykein 4 en 5 januari 2020 it toaniel fan de KPN NK Shorttrack. It is foar de earste kear dat dy yn de Alvestêdehal holden wurde. It giet derom oft Lara van Ruijven en Daan Breeuwsma deryn slagje om harren titels te hâlden.

Net allinne de nasjonale titels steane lykwols op it spul, de seleksjekommisje Shorttrack fan de KNSB makket nei dizze NK ek bekend watfoar riders (yndividueel en relay) op 24-26 jannewaris oan de ISU EK shorttrack yn it Hongaarske Debrecen dielnimme.

Suzanne Schulting, dy’t har Europeeske titel ferdigenet, is op grûn fan har resultaten yn de World Cups frijwol wis dat se oan de EK dielnimt en de kânsen fan Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof binne ek grut. By de froulju hat Nederlân trije yndividuele startbewizen.

Foar de manlju stiet dat noch te besjen. It binne net inkeld de resultaten yn Ljouwert dy’t meitelle, mar dy fan de earste fjouwer World Cups yn dit seizoen ek.

Aktuele ynformaasje oer de wedstriden, mei de útslaggen, sil te finen wêze op schaatsen.nl (https://knsb.us2.list-manage.com/track/click?u=d905e8629b676745c2fcd6218&id=b057aead91&e=1d50b0a07f. Dêr is de sneins ek in livestream op, mar moaier is it fansels om de wedstriden sels by te wenjen.

Programma

Sneon 4 jannewaris: 10.00 – 15.00 oere: time trials en kwartfinales 1500m, 500m en 1000m.

Snein 5 jannewaris: 11.00 – 16.00 oere: (heale) finales 1500m, 500m, 1000m, superfinale (3000m) en finale mixed gender relay.