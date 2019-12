Band WIEBE wint Bernlefpriis 2019

De band WIEBE is de winner fan de Bernlefpriis 2019. Deputearre Sietske Poepjes rikte de priis freed 20 desimber út oan de band WIEBE yn popsintrum Neushoorn yn Ljouwert. Wiebe Kaspers, Florian den Hollander en Daan Slagter krigen by de útrikking op de Fryske Popawards in sjek fan € 1500.

De Bernlefpriis fan de provinsje Fryslân wurdt alle jierren útrikt. De provinsje wol mei dy priis de Fryske taal yn de popkultuer in stimulâns jaan. Oare nominearren foar de Bernlefpriis wiene Frysk muzykfestival Liet en Sjoerd ensa.

Mei kop en skouders

De sjuery skreau yn it sjueryrapport dat de band WIEBE der mei kop en skouders boppe-út stuts. “Mei in nij album, ferrassende sjookwaliteit fan muzyk en teksten, in protte gearwurkingsferbannen en tagonklikens. Safolle, tefolle om op te neamen”, seit de sjuery.

De band WIEBE makket progressive popmuzyk mei Ingelske- en Frysktalige teksten. De band WIEBE bestiet út trije leden: Wiebe Kaspers (sang, toetsen), Florian den Hollander (bas) en Daan Slagter (drums). De band brocht yn 2019 syn tredde album Y út.

Sjuery

De sjuery fan de Bernlefpriis bestie fan ‘t jier út:

Marc de Bruin, direkteur fan MBN-producties

Willo de Bildt, muzykdosint en muzikant

Arjen Hut, Fryske skriuwer en dichter

Willem de Vries, radiomakker, presintator, talintoanjager en DJ

Emiel Stoffers, eigner Frisian Music en frontman fan de Fryske band De Hûnekop

Mear witte oer de prizen fan provinsje Fryslân? Sjoch op www.fryslan.frl/provinsjaleprizen.