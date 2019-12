77.000 Fryske museumstikken digitalisearre

Ofrûne fiif jier hawwe tritich Fryske musea harren kolleksjes digitalisearre, objekten út depots ynbegrepen. Dat diene se yn it projekt Kolleksjes Tichteby fan Museumfederaasje Fryslân. It giet om 77.000 objekten. Safolle mooglik objekten wurde no ek online ûntsletten.

Kolleksjes Tichteby is krekt klear. It wie ûnderdiel fan it Deltaplan Digitalisearring Kultureel Erfgoed, dêr’t al it Fryske erfgoed yn digitalisearre wurdt.

Ynsjoch yn eigen kolleksjes

It digitalisearringsprojekt wie in grutte put foar de musea. “Mar dat weacht net op tsjin de baten”, seit Nynke Kuipers fan Museumfederaasje Fryslân en digitaal-erfgoed-coach fan de provinsje. “Musea leare harren kolleksjes hiel goed kennen, dat is in protte wurdich. Mei dy kennis kin men eigen eksposysjes better meitsje, mar ek sjen oft der oerlaap is mei oare musea. Faaks is in objekt út jo depot wol tige weardefol yn de eksposysje fan in oar museum.” Soms wurde sels ûntdekkings dien. Sa ûntduts it Keninklik Eise Eisinga Planetarium in jiertal op in kiker nei fier yn te zoomjen op in digitale foto.

Kuipers sjocht ek dat dielnimmers harren kolleksjes no profesjoneler en effisjinter beheare. “En tige wichtich: digitalisearjen is in fêst ûnderdiel fan de wurksumheden wurden.”

‘Pinterest foar museumstikken’

De digitalisearre objekten wurde no safolle mooglik iepenbier ûntsletten op in online kolleksjeplatfoarm: museum.frl/collectie. “Musea pleatse dêr harren digitalisearre objekten en it publyk kin der mei oan ’e slach. Foar in proefskrift, wurkstik of ûndersyk bygelyks, of gewoan ta ynspiraasje. Aardich is dat men jins eigen kolleksje gearstalle en diele kin. Dêrmei is it platfoarm in soart Pinterest foar Fryske museumstikken, unyk yn syn soart. It platfoarm wurdt de kommende tiid flink útwreide. Mar net alle objekten komme op ynternet yn ferbân mei auteursrjochten.”

Ferfolch

Kuipers hopet dat der middels komme om mear Fryske musea te helpen mei digitalisearjen, mar ek om de hjoeddeiske te begelieden. “Digitalisearring fan objekten is in proses dat hieltyd trochgiet en dat om aktuele – soms spesjalistyske – kennis en moderne apparatuer freget. Beide hawwe wy út de federaasje wei te bieden.