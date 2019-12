22-wikeprik foar swiere froulju fan 16 desimber 2019 ôf fergees

Fan 16 desimber 2019 ôf komt de 22 wikeprik, de kinkhoastfaksinaasje foar swiere froulju, yn it Ryksfaksinaasjeprogramma. Dat betsjut dat swiere froulju fan dat stuit ôf in fergeze kinkhoastfaksinaasje krije kinne by de jeugdsûnens-soarchorganisaasje yn harren regio. Hjirtroch binne lytse poppen daliks fan de berte ôf beskerme tsjin kinkhoast.

Wat is kinkhoast?

Kinkhoast is in besmetlike sykte dy’t feroarsake wurdt troch in baktearje. De kinkhoastbaktearje wurdt ferspraat troch lytse dripkes út ’e kiel dy’t by it hoastjen yn de loft komme. Foaral lytse poppen dy’t noch net faksinearre binne, kinne hiel siik wurde fan kinkhoast. Alle jierren wurde yn Nederlân gemiddeld 170 lytse poppen mei kinkhoast yn it sikehûs opnommen.

In swiere frou kin har ynintsje litte tsjin kinkhoast

De faksinaasje kin dien wurde fan 22 wiken dracht oant it ein fan it swierwêzen. De optimale perioade is tusken de 22e en de 32e wike fan it swierwêzen. Nei in kinkhoastfaksinaasje makket it lichem antystoffen tsjin kinkhoast oan. Dizze antystoffen beskermje tsjin kinkhoast. By in swiere frou geane dizze antystoffen fia de nâlestring ek nei de noch net berne poppe. De poppe is dan daliks fan de berte oant de earste kinkhoastfaksinaasje beskerme tsjin kinkhoast. Yn in soad gefallen sil de poppe nei de berte in prik minder nedich hawwe. Ek is de swiere frou nei faksinaasje sels beskerme tsjin kinkhoast en se sil dan har eigen bern net mear oanstekke.

Wannear de prik helje?

Swiere froulju dy’t útrekkene binne op of nei 6 jannewaris 2020 kinne de prik fan 16 desimber ôf helje op ien fan de spesjale kinkhoastfaksinaasjesprekoeren. Yn desimber 2019 kin dat allinne by GGD Fryslân yn Ljouwert. Fan 2020 ôf sil de faksinaasje op meardere lokaasjes yn Fryslân te krijen wêze. Swiere froulju dy’t útrekkene binne fòàr 6 jannewaris 2020 kinne de prik it bêste helje fòàr 16 desimber tsjin betelling (€32,50), oars wurdt de prik te let jûn om goed te wurkjen. Swiere froulju dy’t yn desimber faksinearre wurde wolle, kinne it bêste sa gau mooglik belje om in ôfspraak te meitsjen.

Ofspraak meitsje

Op de webside fan de GGD stiet mear ynformaasje. En in ôfspraak meitsje foar de faksinaasje kin fia tillefoannûmer 088 – 2299444.