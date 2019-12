Fersetsmuseum kriget jonge konservator

It Frysk Fersetsmuseum kriget in nije konservator. Fan 1 febrewaris 2020 ôf ferfollet Marre Faber dy funksje. De nije konservatorske is noch mar 29 jier âld. It museum hat foar in jonge konvervator keazen om de Twadde Wrâldoarloch net in saak fan ‘e âlderein wurde te litten.

Frou Faber wurket op it stuit by kultuerorganisaasje Tresoar yn Ljouwert, dêr’t hja ûnder oaren projekten oangeande de Twadde Wrâldoarloch organisearret.