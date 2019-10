Waarpraatsje: Snein ek drûch

DE JOUWER – Nei in frisse nacht wie it in hiel kreaze sneon. Snein sjocht der foar Fryslân ek goed út.

Yn ‘e nacht fan sneon op snein rekket de loft stadichoan berûn, mar it bliuwt drûch. De wyn giet nei it súdeasten en wurdt matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Snein bliuwt it yn Fryslân, nei alle gedachten, drûch. Hielendal wis is dat noch net. De wyn komt út it easten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 11 graden.

Moandei krije wy noch in drûge dei.

Jan Brinksma