Waarpraatsje: Moandei kreas

DE JOUWER – It bleau snein hast in hiel Fryslân drûch, mar op guon plakken hat it dochs wat reind. Moandei sjocht der goed út.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei binne der opklearringen. De wyn komt út it easten en is matich. By de kust lâns en boppe de Iselmar stiet mear wyn. De temperatuer leit tusken de 3 en 6 graden.

Moandei is der sa út en troch sinne mar ek hege bewolking. It bliuwt oant de jûn ta drûch. De matige eastewyn giet yn ‘e rin fan ‘e dei nei it suden oant súdwesten. De temperatuer leit om de 12 graden hinne.

De oare dagen fan ‘e wike is it wer ritich.

Jan Brinksma