Waarpraatsje: Buien

DE JOUWER – It earste part fan woansdei wie kreas, mar geandewei foelen der koarte mar feninige buien, bytiden mei heil. It bliuwt ritich.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei falle der op ‘e nij buien, mar der binne ek wat opklearringen. De wyn komt út it westen en is matich. By de kust lâns en yn it Waadgebiet komt de wyn út it noardwesten en is frij krêftich. De temperatuer leit tusken de 6 en 10 graden.

Tongersdei wikselje opklearringen en inkelde buien inoar ôf. Yn ‘e rin fan ‘e dei wurdt it, nei alle gedachten, drûch. By in matige weste- oant noardwestewyn wurdt it 13 graden.

Freed is it ek tige ritich.

Jan Brinksma