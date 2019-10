Ribe (gedicht)

Ribe

Ik ha der west,

op ’e ein fan ús âld lân,

dêr’t de wrâld einiget

yn ’e see en tsjokke dize.

Besketten yn ’t ûnlân

tusken waad, see en strân,

leit dêr ús âld Fryske

hannelsstêd, Ribe

De âlde huzen suchtsje

oer harren iuwenâlde lêst.

Wylst minsken kringelje

troch de strjitten en libje frij,

harren libben yn in mienskip

fan hâldfêst en rêst.

It gerûs fan it rivierke

nimt argeleas myn tinzen mei.

It reint bot en krekt as

yn de âlde tiden

jout de Domtsjerke my

lijte en ûnderdak

Ik sjoch nei it tablo

fan Jezus en syn blieden.

Ik moat hjir wei,

fiel my net op it gemak

Sa flechtsje ik ta de tsjerke út,

sykje wol myn eigen paad.

Dêr komt it, in déjà vu,

eat kizet my yn de lea.

Wylst ik stoarje oer it ûnlân

tusken Ribe en it Waad,

Fjochtsje de Wytsinger,

Fries yn my op it libben en de dea.

Sander, Oerterp