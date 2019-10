Populariteit alkoholfrij bier Fryslân bliuwt efter

Yn Nederlân wurdt hieltyd mear alkoholfrij bier dronken. Yn 2019 kiest 46,6% fan de Nederlanners faker foar in alkoholfrije fariant as trije jier ferlyn. Yn Fryslân is dy groei lykwols minder sterk, sa docht bliken út it Bobtoberfest-ûndersyk fan Feestkleding365.nl. nei oanlieding fan 30 jier alkoholfrij bier op it Dútske Oktoberfest.

Krekt wat mear as in tredde (36,8%) fan alle Friezen jout oan hjoed-de-dei faker foar alkoholfrij bier te kiezen as trije jier ferlyn. Hoewol’t dat noch altyd in aardige groei neamd wurde kin, is it behoarlik minder as by Drinte (64,4%), de provinsje dêr’t de populariteit it hurdst groeit. 28,8% fan de Friezen drinkt likefolle alkoholfrij bier as trije jier ferlyn, wylst 34,4% krekt minder alkoholfrij bier ynnimt.

Froulju kieze faker foar alkoholfrij bier

De grutste groei fan it drinken fan alkoholfrij bier is yn Nederlân sichtber ûnder froulju. Leafst 49,0% fan de froulju drinkt faker alkoholfrij bier as trije jier ferlyn. By manlju is der ek groei, mar leit it persintaazje mei 43,3% wol wat leger. Dêrfoaroer stiet dat der ek in groep manlju en froulju is dy’t no krekt minder alkoholfrij bier keapet: 16,5% fan de manlju en 12,6% fan de froulju.

Hertog Jan populêrste bier yn Fryslân

Nederlanners waard ek frege nei harren favorite biermerk. Ut it ûndersyk docht bliken dat 26,4% fan de Friezen in foarkar hat foar Hertog Jan bier. Heineken stiet mei 21,1% op it twadde plak en Grolsch is mei 16,7% tredde.