Nuon makket ek yn Fryslân plak foar Vattenfall

It merk Nuon is sûnt twa dagen, nei presys 26 jier, definityf út Nederlân ferdwûn. Ferline jier makke nutsbedriuw Nuon buorkundich dat syn namme stadichoan feroarje soe nei dat fan memmebedriuw Vattenfall – al tsien jier eigner fan Nuon. Klanten yn Fryslân koene it ôfrûne jier al wenne oan it idee en hawwe no ek kontakt mei Vattenfall.

Fossylfrij leverje binnen ien generaasje

Vattenfall – dat ‘wetterfal’ betsjut – is in Sweedsk enerzjybedriuw dat al mear as hûndert jier bestiet en ûnderwilens troch hiel Noardwest-Fryslân aktyf is. Vattenfall hat himsels as doel steld om fossylfrij libjen mooglik te meitsjen binnen ien generaasje. Om’t dat om in grinsoerskriedende oanpak freget, is derfoar keazen om Nuon en Vattenfall yn ien namme te ferienen.

Untwikkelingen yn Fryslân

As Nuon, en no as Vattenfall, is it bedriuw al jierren dwaande mei it tawurkjen nei in fossylfrij libben. Yn Fryslân ûntwikkelet Vattenfall yn ’e mande mei Wynpark Goaium-Hou it nije wynpak ‘Nij Hiddum-Hou’. It nije wynpark ferfangt it hjoeddeiske wynpark yn it gebiet. De nije wynturbines hawwe in opsteld fermogen fan 42 mW. Vattenfall is boppedat enerzjypartner fan Thialf – de partijen wurkje gear om fan Thialf in sintraal plak foar griene stroom te meitsjen. It iisstadion sil yn ’e takomt enerzjy leverje foar festivals en oare eveneminten.