Nij Flaamsk regear neamt Flaanderen “in lân”

Dizze wike is it nije regear fan Flaanderen ûnder lieding fan Jan Jambon út ein set. Yn ien fan syn earste ynterviews as minister-presidint sei Jambon: “Als je de leiding kunt opnemen van dat land waarvoor je je wil inzetten, is dat een hele eer.” Dat sei er yn it televyzjeprogramma Terzake.

Bart de Wever fan de N-VA wie optein dat it nije regear Flaanderen yn it regearakkoart “een natie met een eigen taal en cultuur” neamt. De term natie foar Flaanderen wurdt yn it dokumint sels fiif kear brûkt.

De Flaamsk-nasjonalistyske N-VA hat mear autonomy en úteinlik ûnôfhinklikens fan Flaanderen as wichtichste stribjen. Bysûnderder is dat de oare koälysjepartijen, it kristen-demokratyske CD&V en it liberale Open Vld, it iens binne mei de wurdkar.

De nasjonalistysker koerts is goed te sjen yn de ûnderwiisplannen fan it regear-Jambon. Flaanderen wol in eigen ferzje meitsje fan de Nederlânske skiedniskanon – in oersjoch fan wat alle bern fan ‘e skiednis leare moatte. Krekt as yn Nederlân moat dy opboud wurde om finsters hinne. Dat binne persoanen, foarfallen en kultuerprodukten dy’t mei-inoar de skiednis fan Flaanderen fertelle en de Flaamske identiteit fuortsterkje.