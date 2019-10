It Fryske Gea makket him ‘Sterk foar fisk’

Mei mear as 10.000 ha oan wetterrike gebieten hat It Fryske Gea in bysûndere ferantwurdlikheid foar wetternatuer en fisk yn Fryslân. De natuerorganisaasje hat ferskate maatregels foar bettere wetterkwaliteit en foar fiskmigraasje nommen. Der wie lykwols noch net in oerkoepeljende fyzje oer wat It Gea berikke wol yn it wetter, hoe’t it dat berikke wol en oer de gearhing tusken de losse ynrjochtings- en behearprojekten. Yn it nije fyzjeplan Sterk foar fisk beskriuwt de organisaasje syn fyzje op de Fryske wetternatuer en fiskmienskippen.

Fyzje

Mear as de helte fan de eigendommen fan It Gea bestiet út wetter en wetterrike gebieten, lykas de Alde Feanen, de Blauhúster Puollen en de Fryske Iselmarkust. It Fryske Gea fynt it wichtich dat de fariaasje oan wettertypen dy’t yn Fryslân te finen is ek ta utering komt yn de oanwêzige fiskmienskippen. Te tinken falt bygelyks oan heldere poldersleatten mei snoek en bitterling of ûndjippe wetters mei in tsjokke modderlaach dêr’t de grûnkrûper him yn thúsfielt. Fierders moat foar alle funksjes dy’t wetter foar fisken hawwe kin, genôch plak en romte wêze, sadat fisken harren libbenssyklus sûnder problemen trochrinne kinne. Te tinken falt bygelyks oan genôch gebieten foar jonge fisken om te ridzjen en op te groeien, mar ek oan plakken dy’t djip genôch binne om te oerwinterjen.

Tige wichtich dêrby is dat fisken ûnbeheind migrearje kinne tusken dy ferskate leefgebieten. It Fryske Gea fynt ek dat fiskmienskippen sa kompleet mooglik wêze moatte, sawol wat soarten as wat leeftydsopbou oangiet. Dus fan proai oant predator en fan jong oant âld. Foar elk wetterryk gebiet stribbet It Fryske Gea nei in sa folslein mooglik itensplaatsje dêr’t fisk in ûnderdiel fan is. Fûgels dy’t fisk ite, lykas as de ielgoes, fiskdief en hjerringslynder, en sûchdieren as de otter krije dêrmei ek har gerak.

Konkrete oanpak troch fiskewurkgroep

Om dy fyzje te realisearjen binne konkrete maatregels beskreaun. De ynrjochting fan trekrûten, it optimalisearjen fan de leefgebieten en in fiskfreonlik behear fan wettergongen en wâlen binne wichtige spearpunten. It Fryske Gea hat in fiskewurkgroep yn it libben roppen om dy maatregels yn de ferskate gebieten oan te passen. Ofspraken oer fisk mei oare organisaasjes, lykas gemeenten, wetterskip en fiskers, wurde ek aktualisearre. Ynspanningen op it mêd fan tafersjoch, ûndersyk en kommunikaasje besiket it Gea út te wreidzjen yn gearwurking mei oare partijen.