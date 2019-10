Iepen dei einekoai by Gytsjerk

Snein 6 oktober organisearret It Fryske Gea in iepen middei yn de Buismanskoai by Gytsjerk. Einekoaien binne trochstrings net frij tagonklik, mar op sa’n iepen dei wol, en ek noch fergees. Meiwurkers en frijwilligers jouwe rûnliedingen en fertelle it ien en oar oer it ambacht fan koaiker en wat dy allegear docht.

De einekoai by Gytsjerk leit yn it iuwenâld boskgebiet, op de oergong fan fean nei sân. Hy is dan ek ryklik begroeid. Der binne ûnder mear wol hûndert soarten poddestuollen te bewûnderjen.

De koai leit by Koaiwei 4, Gytsjerk en is snein iepen fan 13.00 oant 17.00 oere.

Foto’s: Bart Schoppers