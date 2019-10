Grutte Pier brouwerij makket spesjaal wytsingbier

De Grutte Pier Brouwerij hat in spesjaal bier ûntwikkele foar de útstalling Wij Vikingen yn it Frysk Museum. Rodulf de Viking is in mylde huningtripel fan 7,5%. Huning is in wichtich yngrediïnt fan it troch Wytsingen in protte dronken meed, ek wol huningwyn neamd. De namme fan it bier komt fan de Wytsing Rodulf dy’t yn 873 n.Kr. mei syn mannen Frisia binnefoel. De offisjele presintaasje fan it bier is op freed 11 oktober yn spesjaalbierkafee De Markies yn Ljouwert.

Fan 19 oktober oant en mei 15 maart 2020 is yn it Frysk Museum de útstalling Wij Vikingen te sjen. Oan de hân fan argeologyske skatten ûntdekt de besiker dat ‘Wytsing’ gjin folk, mar in wize fan libjen wie. Dy libbensstyl hold mear yn as allinne plunderjen. De Wytsingen wiene ek tige betûfte hannelslju mei in wiidweidich netwurk dêr’t ek de Nederlânske kustbewenners profyt fan hiene.

Grutte Pier

Yn 2015 begûnen Frans Filius en Renze Bil de Grutte Pier Brouwerij yn Ljouwert. Harren earste bier, de Grutte Pier Tripel, wûn yn 2015, 2016 en 2019 de titel bêste tripel fan Nederlân by de World Beer Awards yn Londen. Rodulf de Viking is yntusken it achtste bier fan de brouwerij.

Rodulf

De beruchte Wytsinglieder Rodulf wie de skrik fan de Noardsee doe’t er yn it jier 873 Fryslân binnenfoel. De ynwenners moasten fan him skatting betelje of oars soe er alle manlju fermoardzje. De Friezen wegeren en giene de konfrontaasje oan. Yn in bluodrige striid makken se Rodulf en 800 oare Wytsingen yn. De Wytsingen dy’t it oerlibben mochten pas ôfsette nei’t se in flinke som sulver betelle hiene.