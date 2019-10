Fryske Akademy út Nederlânske wittenskipsakademy set

De KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen) beskôget de Fryske Akademy net langer as ien fan syn wittenskipsynstituten. De measte wichtige Nederlânske ûndersyksynstituten dy’t net by in universiteit hearre, falle ûnder de KNAW. Yn it nije jierferslach fan de KNAW wurdt it Ljouwerter ûndersyksynstitút lykwols net neamd. Earder kaam de Akademy dêr wol altyd yn foar.

Dat docht de FNP-fraksje yn Provinsjale Steaten te witten. Neffens de FNP kin de KNAW de Akademy net samar sûnder tastimming fan de provinsje Fryslân oan ‘e kant sette. Fraksjefoarsitster Corlienke de Jong wol dêrom fan it provinsjebestjoer witte hoe’t it no krekt sit mei de relaasje tusken KNAW en Fryske Akademy. De FNP makket him ûnder oaren soargen om de kânsen fan de Fryske Akademy om lanlike en ynternasjonale subsydzjes te krijen, om de wittenskiplike status fan ‘e Akademy en om jild foar ûnderhâld fan it gebou. Fierders uteret de partij syn noed oer it fuortbestean fan Mercator, in ûnderdiel fan ‘e Fryske Akademy dat ûndersyk docht nei ûnderwiis yn minderheidstalen.

Klik hjir foar in oersjoch fan ‘e fragen dy’t de FNP oan deputearre Avine Fokkens steld hat.